В Уфе нашли убийцу, который скрывался от правосудия 18 лет

Следственный комитет РФ по РБ завершил расследование убийства, которое было совершено много лет назад. Был задержан 47-летний уфимец, который подозревается в убийстве 18-летней давности. Сообщается, что мужчина дал признательные показания.

В 2002 году 47-летний мужчина и его товарищ совершили разбойное нападение. Преступники ворвались в здание производственного предприятия и украли из сейфа директора 30 тысяч рублей. На шум пришёл сторож, которого 47-летний злоумышленник жестоким образом зарезал.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет была обнаружена причастность двух заключенных к данному разбойному ограблению. Были проведены следственные мероприятия, которые доказали виновность мужчин. 47-летний заключенный написал явку с повинной.