Уроженка Башкирии снялась в клипе группы Little Big на песню для Евровидения

В клипе группы Little Big на песню «Uno» для Евровидения снялась наша соотечественница Флорида Чантурия. Девушка родом из башкирского Белорецка. Она является вокалисткой группировки «Ленинград».
В клипе Флорида выступает бэк-вокалисткой. На девушке красивый сверкающий ретро-костюм фиолетового цвета. Поклонники группы уже предположили, что клип – это большая отсылка на 70-е и, в частности, на АВВА. Легендарная группа из Швеции выступала на песенном конкурсе в 1974 году. Тогда они уехали с победой.
Сама Флорида обучалась музыке в родном городе, но так и не окончила школу искусств. После получения аттестата о среднем образовании девушка уехала покорять Москву.
Напомним, накануне рейв-группа Little Big анонсировала свою песню в программе "Вечерний Ургант". Клип на песню «Uno» менее чем за 8 часов набрал более 700 тысяч просмотров.
Ранее солист группы Илья Прусикин сообщил, что Little Big поедет на конкурс в расширенном составе. Возможно, мы увидим Флориду на сцене Роттердама.