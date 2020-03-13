Уроженка Башкирии снялась в клипе группы Little Big на песню для Евровидения

В клипе группы Little Big на песню «Uno» для Евровидения снялась наша соотечественница Флорида Чантурия. Девушка родом из башкирского Белорецка. Она является вокалисткой группировки «Ленинград».

В клипе Флорида выступает бэк-вокалисткой. На девушке красивый сверкающий ретро-костюм фиолетового цвета. Поклонники группы уже предположили, что клип – это большая отсылка на 70-е и, в частности, на АВВА. Легендарная группа из Швеции выступала на песенном конкурсе в 1974 году. Тогда они уехали с победой.

Сама Флорида обучалась музыке в родном городе, но так и не окончила школу искусств. После получения аттестата о среднем образовании девушка уехала покорять Москву.

«Я всегда знала, что уеду из Белорецка. Для меня этот город казался тесным. С 11 класса я начала планировать свою жизнь и кроме Москвы я не рассматривала ничего», - призналась девушка.

Напомним, накануне рейв-группа Little Big анонсировала свою песню в программе "Вечерний Ургант". Клип на песню «Uno» менее чем за 8 часов набрал более 700 тысяч просмотров.