«Она так кричала»: уфимка получила страшную травму в аварии

Сегодня, 13 марта, произошло серьезное ДТП. На улице Комсомольской сбили молодую девушку. Очевидцы сообщают, что несчастной оторвало кисть руки.

Авария произошла напротив дома № 1/1. Судя по кадрам от очевидцев страшного события, девушку отбросило на обочину. По предварительной информации, уфимка переходила дорогу в неположенном месте.

Автор видеозаписи сообщает, что девушка сильно кричала, так как кисть её руки сильно пострадала. Точные обстоятельства аварии ещё предстоит выяснить. Официальной информации о случившемся пока нет.