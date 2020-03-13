В Стерлитамаке презентовали компьютерную игру по мотивам башкирских эпосов

В Стерлитамаке состоялось выездное заседание Комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту. В рамках рабочей поездки посетили лабораторию и коворкинг физико-математического факультета Стерлитамакского филиала БашГУ. Там была представлена методика обучения студентов по направлению «Программирование и дизайн VR/AR» и продемонстрирована новая VR-игра по мотивам башкирских эпосов.

Также члены Комитета побывали в учебном центре «СТАН», где готовят высококвалифицированные кадры для нужд станкостроительной отрасли, помогают студентам и школьникам развить навыки технологического предпринимательства.

Способствуем развитию проектного подхода в обучении школьников. Это очень важно – начинать со школьной скамьи, чтобы, выпустившись из школы, имея за плечами опыт реализации каких-то технологических проектов, школьник пришел в вуз и уже знал, какой набор проектов, знаний и навыков и компетенций ему нужно здесь получить.

Алексей Ковальский, директор Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета