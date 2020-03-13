В Стерлитамаке презентовали компьютерную игру по мотивам башкирских эпосов

Способствуем развитию проектного подхода в обучении школьников. Это очень важно – начинать со школьной скамьи, чтобы, выпустившись из школы, имея за плечами опыт реализации каких-то технологических проектов, школьник пришел в вуз и уже знал, какой набор проектов, знаний и навыков и компетенций ему нужно здесь получить.

Алексей Ковальский, директор Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета