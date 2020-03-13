Чем опасен коронавирус для России?

Коронавирус таит в себе четыре самые крупные опасности для нашей страны. По мнению врача Владимира Будянского, это: смерть, истощение медицинской системы, паника и финансовые потери. Все это он расписал на своей странице в фэйсбуке.

Что касается первой угрозы, врач сказал, что смерти не стоит бояться людям до 45-50 лет. В таком возрасте от вируса практически не умирают. Но пожилым людям от 65 лет стоит позаботиться о себе как можно лучше, потому что в этом возрасте коронавирус может стать смертельным. В зоне риска находятся больные раком, а также люди с болезнями сердца и легких. Как показывает статистика, в Италии 5-10 % умерших страдали этими болезнями.

Вторая опасность – истощение медицинской системы. Если количество больных увеличится, то медперсонала на всех не хватит. Также будет не хватать реанимационных коек, некоторых медицинских аппаратов.

Третья угроза по мнению специалиста – паника. Жители слабо информированы о коронавирусе. Фейковые новости и недостаточные знания побуждают людей скупать лекарства, продукты.

Четвертая опасность − финансовые потери в стране. Под двухнедельный карантин могут попасть около половины населения страны, а это отразится на экономике.