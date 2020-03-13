Башкирия выделит грант победителю этапа конкурса «Мастера гостеприимства»

Башкортостан выделит денежный грант на реализацию проекта победителя регионального этапа всероссийского конкурса « Мастера гостеприимства ». Об этом сообщил Радий Хабиров во время встречи с полуфиналистами мероприятия. Это 89 представителей 12 регионов России.

Сфера туризма в республике развивается системно. По мнению Главы Башкортостана, это одно из важнейших отраслей экономики, у которой огромный потенциал. Проекты участников и их предложения помогут решить целый комплекс задач в рамках проводимой работы. Субъектам малого и среднего бизнеса в сфере туризма будет оказана финансовая и административная поддержка.