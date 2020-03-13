В Уфе стартует новый сезон конноспортивного турнира «Терра Башкирия»

В Уфе стартует новый сезон конноспортивного турнира «Терра Башкирия». В эту субботу, 14 марта, первыми преодолеют дистанцию жокеи-любители из Хайбуллинского, Ишимбайского, Буздякского и Федоровского районов. Как проходят тренировки и что входит в спортивный рацион жеребцов?

Каждый день по расписание две тренировки. Времени на отдых нет. Жеребец Цыган на соревнованиях будет защищать команду Ишимбайского района. В этом году дебютирует на турнире «Терра Башкирия», в декабре прошлого года его стали готовить к скачкам.

Мы проминаем лошадку утром. Обычно ближе к вечеру я выезжаю уже на проездку. Работаем пока налегке, шагаем, потому что дорога не позволяет. На рыси немножко работаем. Концовочку делаем 200-300 метров. Олег Иванов, участник конноспортивного турнира «Терра Башкирия»

С тех пор питание строго по расписанию. В спортивный рацион входит сено, овес. Сахар исключен, ведь жеребцу в буквальном смысле нельзя набирать вес. Олег Иванов конюх в четвертом поколении. Для соревнований из табуна выбрал самого сильного жеребца.

Кто хорошо бежит впереди, тот и будет отсечен. Того взяли, обучили все. Я не скажу, что он башкир, потому что у нас каких только мастей лошадей нет в табуне. Табун имеет поголовье 120-130 голов. Так что сзади бегущую лошадь, я, конечно, брать не буду, чтобы выйти на "Терру". Олег Иванов, участник конноспортивного турнира «Терра Башкирия»

Всего в табуне около 150 лошадей. Животные круглый год на выпасе. В конюшню приходят только попить воды и переночевать. Согласно регламенту соревнований, со следующего года в турнире «Терра Башкирия» смогут принимать участие лошади только башкирской породы.

А вот Буздякские жокеи своим скакунам дают лакомство перед тренировкой. 8-летний жеребец Тайсон – призер многочисленный республиканских сабантуев. В прошлом году в турнире «Терра Башкирия» он занял первое место. Всего же из Буздякского района на соревнования привезут шесть жеребцов.