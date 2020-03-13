Стало известно, какими продуктами стоит запастись жителям Башкирии из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Новый вирус и его распространение серьёзно влияет не только на здоровье людей, но и на экономику различных стран. Издание «РБК-Уфа» сообщило о том, какие отрасли производства Башкирии столкнутся с проблемами.

Минпром РБ отмечает, что нефтехимическая отрасль с проблемами сбыта продукции не столкнется, так как в Китай товар поступает в ограниченных объёмах. В сельском хозяйстве ситуация с коронавирусом может помочь увеличить поставки продукции внутри страны. Башкирия является лидером в стране по валовому производству молока, мяса, меда и разведения рогатого скота.

Что касается продуктов питания, которые приходят в республику из-за рубежа, то Башкирия не столкнется с проблемой нехватки продуктов. Потребительский рынок РБ мало зависит от продовольствия Китая, большая часть импортных продуктов приходит из Марокко, Израиля, Турции, Беларуси и Узбекистана. Также в рамках импортозамещения на прилавках Башкирии можно встреть большое количество продуктов российских производителей, поэтому дефицита продуктов не наблюдается.