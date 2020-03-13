Стало известно, когда курс рубля вернется на прежние позиции

Рублю понадобится два с половиной года, чтобы вернуться к старым цифрам в 61 рубль за доллар. По мнению финансистов, курс рубля сейчас оправдан. В зависимости от того, как будут снижаться цены на нефть, рубль будет слабеть.
В течении второго полугодия 2020 года рубль будет находиться на уровне 75 рублей за доллар. За два следующих года он дойдет до позиции 68 рублей за доллар. Это при условии, если цена нефти будет 30 долларов за баррель.
В апреле курс доллара может подскочить до 80 рублей. Это произойдет потому, что цены на нефть останутся на прежнем уровне. Есть надежды на новые договоренности в рамках ОПЕК+ в ближайшие месяцы, что в свою очередь должно поддержать рубль.