Ученые рассказали, когда исчезнет коронавирус

Есть возможность остановить распространение коронавируса. Для этого нужно соблюдать все меры предосторожности в борьбе с этим вирусом. По мнению ученых, спад инфекции придется на июнь 2020 года.
Ученые отметили, что если продолжать принимать все меры борьбы с коронавирусом, в июне 2020 года инфекция ослабнет. Также свою роль сыграет и теплая летняя погода, что замедлит распространение вируса.
Тем временем Россия принимает все меры для предотвращения распространения болезни. Были временно приостановлены перелеты с некоторыми странами, где тяжелая ситуация. Также внутри страны были отменены все массовые мероприятия.