В Башкирии рассказали, когда в аптеках появятся медицинские маски

На оперативном собрании представителей региональных Минздрава, Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии и инфекционной больницы обсудили вопрос защиты населения от коронавируса. По всей республике появляются жалобы на отсутствие медицинских масок в аптеках. Участники экстренного брифинга рассказали, когда маски вновь появятся в магазинах.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин отметил, что в сетях государственных аптек был запас на миллион масок. С новостями о случаях заражения коронавирусом в России жители РБ маски действительно раскупили полностью. Поступление новой партии 20 тысяч масок на всю республику ожидается на следующей неделе.

Анна Казак, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в РБ, сообщила, что маски следует менять каждые 1,5 часа и полностью закрывать ими нос и рот. Врач посоветовала делать медицинские маски самостоятельно из марли, сложив в 8 слоев для лучшей защиты. Анна Казак рекомендует носить защитные маски и больным, и здоровым, а если такого способа защиты пока нет, полоскать носовой проход и рот солевым раствором.