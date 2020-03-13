Радий Хабиров рассказал, за что врачи получат по миллиону рублей

В своих социальных сетях Глава Башкирии поделился радостным событием. В Дюртюлях открылся новый четырёхэтажный корпус детской поликлиники. В медицинском учреждении будет расширение врачебного состава, который материально поддержит государство.

В день посетить поликлинику смогут 200 пациентов. Медицинское учреждение получило новую технику, светлые и просторные кабинеты, яркую игровую, дневной стационар. Также важное и обязательное нововведение коснулось разграничения больных – дети с температурой будут заходить в поликлинику через отдельный вход, чтобы не заразить других пациентов.

Также в поликлинике ожидается расширение врачебного состава. В Дюртюли приедут два молодых педиатра, которые оканчивают медицинский университет столицы. В качестве «подъёмных» молодым специалистам будет выделено по одному миллиону рублей.