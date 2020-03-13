«Фейк от неграмотных людей»: в Башкирии предлагают пройти тест на коронавирус в WhatsApp

Пользователи мессенджера WhatsApp сообщили о новом виде обмана. В сообщениях со спам-аккаунтов предлагают в домашних условиях пройти тест на коронавирус. Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в РБ опровергла достоверность такой проверки.

В спам-рассылках доверчивым жителям Башкирии советуют самостоятельно проверить себя на наличие коронавируса. Схема простая: человек должен задержать дыхание на 15 секунд, во время которых не должен закашлять. Если всё-таки человек срывается на кашель, в его организме есть вирус COVID-19.

Анна Казак, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в РБ, высказалась, что такая процедура «фейк от неграмотных людей». Самостоятельно в домашних условиях проверить наличие в организме коронавируса невозможно. Если человек с плохим самочувствием подозревает у себя наличие вируса COVID-19, ему следует позвонить на «горячую линию» по коронавирусу, которая начала работать сегодня, по телефону 8 347 286 58 27 или вызвать участкового врача, предварительно предупредив о своих подозрениях.