«Это должно быть совершенно свободно»: Салават Фатхетдинов высказался о предстоящей переписи

Известный певец татарской и башкирской эстрад Салават Фатхетдинов поделился своими мыслями по поводу предстоящей переписи населения. Он дал развернутое интервью информационному агентству «Башинформ». Так, по словам певца, определение национальное идентичности человека – важное, но сугубо личное дело человека.

«Скоро будет перепись населения, серьезное мероприятие. Это должно быть совершенно свободно. Кто кем себя считает, пусть тем и будет. Много споров и болезненных моментов бывает, есть люди, которые все это мутят, этим живут. Сейчас очень удобное время для таких людей, праздник анонимщикам. Написал, что ты хотел, подписался «Иван Иваныч» и был таков. Мутить не надо»

Салават Фатхетдинов, народный артист Республики Башкортостан

По мнению артиста, недопустимо развязывание конфликта между татарами и башкирами. Фатхетдинов считает, что главное – любить и уважать свою родину, разговаривать на родном языке и гордиться национальным достоянием.

Фото: Бизнес Online