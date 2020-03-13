«Это должно быть совершенно свободно»: Салават Фатхетдинов высказался о предстоящей переписи

Известный певец татарской и башкирской эстрад Салават Фатхетдинов поделился своими мыслями по поводу предстоящей переписи населения. Он дал развернутое интервью информационному агентству «Башинформ». Так, по словам певца, определение национальное идентичности человека – важное, но сугубо личное дело человека.
По мнению артиста, недопустимо развязывание конфликта между татарами и башкирами. Фатхетдинов считает, что главное – любить и уважать свою родину, разговаривать на родном языке и гордиться национальным достоянием.
Фото: Бизнес Online