«Это должно быть совершенно свободно»: Салават Фатхетдинов высказался о предстоящей переписи

«Скоро будет перепись населения, серьезное мероприятие. Это должно быть совершенно свободно. Кто кем себя считает, пусть тем и будет. Много споров и болезненных моментов бывает, есть люди, которые все это мутят, этим живут. Сейчас очень удобное время для таких людей, праздник анонимщикам. Написал, что ты хотел, подписался «Иван Иваныч» и был таков. Мутить не надо»

Салават Фатхетдинов, народный артист Республики Башкортостан