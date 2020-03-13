В БашГУ разработали биоразлагаемый пластик

Биоразлагаемый пластик. На предприятиях республики внедряется технология, разработанная учёными БашГУ. Проект реализуется на грант почти в 400 млн рублей.
Об этом руководство вуза рассказало сегодня на встрече с журналистами. В этом году Башкирский государственный университет отмечает юбилей – 110 лет. На пресс-завтраке были озвучены последние достижения и планы учебного заведения.
В 2019-м году выпускникам начали выдавать европейские приложения к диплому, документ открывает дорогу для продолжения обучения или карьеры в странах Евросоюза. В этом году увеличено количество бюджетных мест. В конце 2020-го планируется открытие нового общежития. В будущем в БашГУ может появиться свой медиацентр.