В БашГУ разработали биоразлагаемый пластик

Биоразлагаемый пластик. На предприятиях республики внедряется технология, разработанная учёными БашГУ. Проект реализуется на грант почти в 400 млн рублей.

Об этом руководство вуза рассказало сегодня на встрече с журналистами. В этом году Башкирский государственный университет отмечает юбилей – 110 лет. На пресс-завтраке были озвучены последние достижения и планы учебного заведения.