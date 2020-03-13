В Башкирии определили стратегию развития с учетом спада экономики

Если это была ранняя стратегия: анализ, статистика, то сейчас Минэкономразвития не может себе позволить, ну и мы все не можем себе позволить, чтобы это просто было министерство, которое дает статистику, или анализирует статистику. Естественно, теперь это уже не так. Теперь это уже Министерство экономического развития и инвестиционной политики – ядро всех экономических преобразований, всех изменений и планов, которые мы строим.

Андрей Назаров, первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан