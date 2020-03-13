В Башкирии определили стратегию развития с учетом спада экономики

Амбициозные планы Башкортостана на ближайшие пять лет останутся прежними, хотя мировая экономика чувствует серьезное давление от пандемии коронавируса, резкого снижения цен на нефть и ослаблении национальной валюты. Об этом заявил первый вице-премьер Правительства республики Андрей Назаров на коллегии Министерства экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана. Он подчеркнул, что до этого ключевым барьером были низкие темпы развития экономики.
Андрей Назаров также отметил, что расчеты до 2024 года составлялись из учета предполагаемого роста мировой экономики на 3%, торговой войны Китая и США и дальнейшего роста экономики Китая на 6%, а также удержании доллара по курсу 60 рублей.
Напомним, после провала сделки ОПЕК+ цены рекордно за последние 30 лет упали, а американская валюта стала продаваться выше отметки 74 рубля. Первый вице-премьер отметил, что в связи с этим у Минэкономразвития новые задачи и должен быть выработан курс на мобилизацию экономики.
По данным Минэкономразвития Башкортостана, в республике осуществляются почти 1100 проектов на общую сумму 1 трлн 200 млрд рублей. К 2024 году инвестиции в основной капитал должны составить 650 млрд рублей.