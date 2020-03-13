«Кировец» вышел в финал чемпионата по хоккею с мячом

Уфимский «Кировец» отправляется в финал дебютного чемпионата России. Возрожденный башкирский клуб по хоккею с мячом спустя 30 лет в этом сезоне начал успешное выступление. «Кировец» занял первое место в своей подгруппе и прошел в решающую стадию.

Финальные матчи состоятся в Москве на следующей неделе. Перед этим команда сыграет товарищеские поединки. Сегодня коллектив напутствовали министр спорта Башкортостана и руководители клуба.

История свершилась на глазах уфимцев. Три десятка лет спустя «Кировец» вновь сыграл на стадионе «Динамо». Стартовые домашние матчи провели в середине декабря. На одну из них пришел Радий Хабиров в компании с Николаем Валуевым, представителем Федерации хоккея с мячом России.

Такое внимание наложило ответственность на команду, которая не подвела, заняв в итоге первое место в своей подгруппе. Теперь «Кировцу» предстоит бороться в финале Всероссийской турнира среди команд Высшей лиги. Правда, у хоккеистов последнюю неделю не было возможности тренироваться, но этот пробел получится восполнить на товарищеских матчах в Ульяновске.

Есть еще один вопрос: в составе команды только один представитель республики. Все остальные из других городов России.

И позитивное движение уже началось. Если в прошлом году хоккеем с мячом на спортивной базе при средней школе №49 занимались 60 человек, то сейчас больше сотни. Есть отделение и в Белорецке. Рассматриваются возможности открыть школ и в других городах республики, например, в Туймазах. К тому же второй год подряд проводятся детско-юношеские соревнования. Многое зависит от самого «Кировца» – чем больше побед, тем выше популярность. Большие надежды возлагают на финал.