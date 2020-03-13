В Уфе второй день ищут двоих пропавших детей

Последний раз мальчиков видели вчера примерно в 13:30. Волонтёры просят особенно быть внимательными сотрудников торговых центров. Дети могут ходить по магазинам или проводить время в ТЦ.

Артёму на вид 11 лет, рост мальчика около 139 см, волосы светлые, а в день исчезновения был одет в бордовую куртку, синию фирменную толстовку, тёмное трико и ботинки. Отличительная черта — врождённый дефект зрения. Озгюр выглядит на 13 лет, рост мальчика около 160 см, волосы каштановые, в день пропажи был одет в темную куртку до пояса с оранжевым капюшоном, черную шапку, темно-зеленую толстовку, трико и ботинки.