В Уфе дорожники попытались засыпать лужу песком, но ничего не вышло

Много жалоб в Уфе приходит в последние дни от водителей: на основных магистралях города по весне снова появились огромные ямы. Настоящей трагедией для автомобилистов стало дорожное покрытие на улице Трамвайной. Сегодня туда решили наведаться столичные городские службы.

Наши репортеры побывали на месте событий вместе с ремонтной бригадой. На эту яму на улице Трамвайной жаловались неоднократно, особенно в социальных сетях. Глубина у нее приличная: угодив в нее, среднестатистический автомобиль уже не может тронуться с места без посторонней помощи. В городских пабликах было более десятка фотографий именно с этого участка улицы.

Сегодня на Трамвайную приехали дорожные службы и сотрудники ГИБДД, которые ранее выписали предписание по устранению ямы, которая не проходит по ГОСТу. Рабочие на тракторе попытались засыпать песком этот участок. После этого трактор начал разравнивать поверхность, но песок скрылся под водой.

У специалистов был план Б. Из кузова стоящего рядом самосвала на это место поставили бетонные блоки, чтобы водители могли издалека понять - ехать через лужу не стоит. Тем временем автомобилистам стоит быть аккуратнее: не превышать скоростной режим и по возможности на весеннее время выбрать другой путь.