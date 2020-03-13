В Башкирии коммунальщики засыпали грязным снегом чужой огород

Забавную ситуацию наблюдала сегодня жительница башкирского Стерлитамака в районе Заашкадарья. На ее глазах снегоуборочный трактор, проезжая по улицам города, скидывал весь снег в огороды жителей. Она была возмущена данным фактом не только потому, что коммунальщики решили так очистить дороги, но и тем, что вместе со снегом их земля может пропитаться токсичными веществами.

В Стерлитамаке в частном секторе местные жители столкнулись с необычным способом уборки улиц. Если обычно снег загружают в стоящий рядом самосвал, то на улице Трубной весь снег... просто выбросили в чужой огород. Такой поведение тракториста возмутило местных жителей.

Все происходящее на ее улице жительница Стерлитамака сняла на видео. Женщина уверена: как только снег растает, земля впитает в себя «всю химию и песчано-солевые растворы», которыми обрабатывают улицы Стерлитамака. Горожанка сняла действия коммунальных служб на видео и выложила Интернет, призвав людей обсудить этот вопрос. Сама она охарактеризовала сложившуюся ситуацию, как «чудо-юдо».