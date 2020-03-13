В Уфе загорелся памятник архитектуры

В башкирской столице загорелся Дом Бухартовских. Он располагается на пересечении улиц Аксакова и Коммунистической. Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера пожарной службы в 19:10.

В настоящее время наблюдается открытое горение. Сотрудники спецслужб обесточили уличное освещение на перекрестке улиц Аксакова и Чернышевского. Это необходимо в целях обеспечения безопасности.

Из-за задымления на улице очень плохая видимость. На данный момент движение автотранспорта перекрыто. На месте работают инспекторы ДПС.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Очень жалко дом. Это же памятник архитектуры! Там имеется лепнина и рисунки 19 века. Светлана, очевидец

Данную ситуацию также прокомментировали в пресс-службе регионального МЧС.

По прибытии на место первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление из под кровли 2-х этажного дома размерами 16х16 метров. В тушении от МЧС России задействовано 24 человека и 8 единиц техники пресс-служба МЧС по Башкирии

На месте происшествия работают пожарные. Обстоятельства пожара устанавливаются.