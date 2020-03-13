В Уфе загорелся памятник архитектуры

В башкирской столице загорелся Дом Бухартовских. Он располагается на пересечении улиц Аксакова и Коммунистической. Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера пожарной службы в 19:10.
В настоящее время наблюдается открытое горение. Сотрудники спецслужб обесточили уличное освещение на перекрестке улиц Аксакова и Чернышевского. Это необходимо в целях обеспечения безопасности.
Из-за задымления на улице очень плохая видимость. На данный момент движение автотранспорта перекрыто. На месте работают инспекторы ДПС.
К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
Данную ситуацию также прокомментировали в пресс-службе регионального МЧС.
На месте происшествия работают пожарные. Обстоятельства пожара устанавливаются.
Дом Бухартовских — объект культурного наследия (памятник архитектуры), расположенный на улице Аксакова в Уфе. Дом построен в 1890-х годах, принадлежал семейству дворян польского происхождения Бухартовских, из которых наиболее известен Генрих Генрихович Бухартовский — уфимский полицмейстер, основавший Парк народной трезвости (ныне парк имени И. Якутова).