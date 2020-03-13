В Уфе ямочный ремонт перевели в круглосуточный режим

Ямочный ремонт в круглосуточном режиме. Коммунальные службы города перевели на 24-часовой график работы. Основные силы брошены на латание тысяч ям, которыми усеяны уфимские магистрали.
Дагестанская, пожалуй, самая тихоходная улица Дёмы. Несмотря на то, что рядом нет ни школ, ни детских садов, скорость движения автомобилей не превышает здесь 10 километров в час. Причина – в сотнях неровностей, которые обычным ямочным ремонтом уже не исправить. Руслан Муталапов живёт в микрорайоне Дёма уже несколько лет, но такого, чтобы улица Дагестанская была ровной и без ям, не помнит.
После многочисленных жалоб на состояние улицы Дагестанской обратил внимание даже Глава республики. В этом году проблемную дорогу не только отремонтируют, но и расширят до 4 полос.
Ямы на дорогах Уфы латают круглые сутки. Используют специальный асфальт, который застывает за 20 минут. Однако новые аварийные участки возникают каждый день. К капитальному ремонту магистралей приступят, когда они высохнут.
А под этой лужей скрывается самая известная яма Уфы. В западню на улице Трамвайной уже попали десятки автовладельцев. И надо отметить, что по своей же вине, когда пытались объехать пробку по обочине. И хотя сейчас это сложно определить, на летних фото четко видно, что скрытая угроза расположена как раз перед расширением дороги.
Весьма кустарным способом мы проверили глубину ямы. Она составляет примерно полметра. Конечно, попав в неё, автовладельцы самостоятельно выехать уже не могут. Приходится вызывать эвакуатор либо выдёргивать при помощи какого-нибудь внедорожника или грузовика.
Совпадение или нет, но после приезда нашей съемочной группы сюда подъехал погрузчик с полным ковшом асфальтовой крошки. Однако в огромной яме она исчезла как в бездне.
Глубину этой ямы можно измерить по колесу экскаватора. Покрышка полностью ушла под воду. Коммунальщики пытались засыпать злополучную яму на улице Трамвайной, но у них ничего не вышло. Даже 5 кубометров асфальтной крошки не хватило для этих целей.
Видимо, не найдя другого временного решения проблемы, опасный участок просто огородили двумя бетонными блоками. Но и тут возникла загвоздка. В тёмное время суток их легко могут протаранить лихачи. Предупреждающих знаков не установлено. А значит, угроза жизни и здоровью людей на Трамвайной сохраняется.