В Уфе ямочный ремонт перевели в круглосуточный режим

Ямочный ремонт в круглосуточном режиме. Коммунальные службы города перевели на 24-часовой график работы. Основные силы брошены на латание тысяч ям, которыми усеяны уфимские магистрали.

Дагестанская, пожалуй, самая тихоходная улица Дёмы. Несмотря на то, что рядом нет ни школ, ни детских садов, скорость движения автомобилей не превышает здесь 10 километров в час. Причина – в сотнях неровностей, которые обычным ямочным ремонтом уже не исправить. Руслан Муталапов живёт в микрорайоне Дёма уже несколько лет, но такого, чтобы улица Дагестанская была ровной и без ям, не помнит.

Приходится постоянно выбирать, откуда ехать. Приходится ехать в объезд. лишь бы не убить машину, подвеску. Это очень надоедает. Руслан Муталапов

После многочисленных жалоб на состояние улицы Дагестанской обратил внимание даже Глава республики. В этом году проблемную дорогу не только отремонтируют, но и расширят до 4 полос.

Принято решение, что с наступлением благоприятных погодных условий будет заменён верхний слой асфальта на улице Дагестанская на всём протяжении. Аскар Батталов, первый заместитель главы администрации Дёмского района г. Уфы

Ямы на дорогах Уфы латают круглые сутки. Используют специальный асфальт, который застывает за 20 минут. Однако новые аварийные участки возникают каждый день. К капитальному ремонту магистралей приступят, когда они высохнут.

Сегодня мы работу ведём. Где-то есть нарекания, наверное, что на не совсем подсохший асфальт кладется литой асфальт. Но сегодня это аварийный ямочный ремонт, чтобы машины в них не влетали, не получали повреждения, люди чтобы травмы не получали. Такая работа сегодня организована. Салават Хусаинов, первый заместитель главы администрации г. Уфы

А под этой лужей скрывается самая известная яма Уфы. В западню на улице Трамвайной уже попали десятки автовладельцев. И надо отметить, что по своей же вине, когда пытались объехать пробку по обочине. И хотя сейчас это сложно определить, на летних фото четко видно, что скрытая угроза расположена как раз перед расширением дороги.

Весьма кустарным способом мы проверили глубину ямы. Она составляет примерно полметра. Конечно, попав в неё, автовладельцы самостоятельно выехать уже не могут. Приходится вызывать эвакуатор либо выдёргивать при помощи какого-нибудь внедорожника или грузовика.

Совпадение или нет, но после приезда нашей съемочной группы сюда подъехал погрузчик с полным ковшом асфальтовой крошки. Однако в огромной яме она исчезла как в бездне.

Глубину этой ямы можно измерить по колесу экскаватора. Покрышка полностью ушла под воду. Коммунальщики пытались засыпать злополучную яму на улице Трамвайной, но у них ничего не вышло. Даже 5 кубометров асфальтной крошки не хватило для этих целей.