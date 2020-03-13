В Башкирии школьники будут есть из брендированной посуды

Школьники Уфимского района будут есть из брендированной посуды. Сегодня депутаты Госсобрания посетили образовательные учреждения сёл Авдон и Подымалово. Башкирские парламентарии проверяют готовность школ к переходу на бесплатное питание учащихся начальных классов.

Условия хранения продуктов, оборудование для приготовления пищи и даже то, как и в какой посуде подается готовое блюдо на столы. Система оценки качества школьных столовых расписана на нескольких листах. Задача – проверить, насколько готовы учебные заведения республики кормить детей бесплатно, получая за это субсидию от государства.

Я думаю, что это очень положительный шаг. Хорошее решение сделать бесплатное питание именно в начальных классах. Большая поддержка для семьи. Лилия Кичигина, родительница

Речь идет о переходе на бесплатное питание учащихся начальных классов. С нового учебного года это смогут сделать те школы, техническая оснащенность которых позволяет обеспечивать детей горячими завтраками и обедом.

Основную задачу поставил Радий Фаритович, сказав, что первого сентября будущего учебного года все школы должны иметь техническую готовность, для того чтобы обеспечить детей начальных классов, но и в целом, наверное, школы горячим питанием. Раиль Асадуллин, председатель комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан

Уфимский район в вопросе организации бесплатного питания к новому учебному году подготовился заранее. Еще в 2019-м администрация муниципалитета выделила более 18 миллионов рублей на приобретение оборудования для столовых. А с сегодняшнего дня завезена и новая брендированная посуда.

В Уфимском районе, я считаю, что 100-процентная готовность по переходу на бесплатное питание уже есть. Охват питанием на данный момент более 80 процентов. С первого по четвертый класс 100-процентно дети питаются. Рамиль Шафиков, директор Уфимского комбината детского питания

Решение Президента России о том, что все учащиеся начальных классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием, вызвало немало дискуссий. Но родители однозначно такую инициативу поддержали. А вот некоторые первоклашки об этом слышат впервые. Но, несмотря на юный возраст, зрело размышляют о семейном бюджете, радуясь, что родители смогут сэкономить.