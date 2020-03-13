В Башкирии школьники будут есть из брендированной посуды

Школьники Уфимского района будут есть из брендированной посуды. Сегодня депутаты Госсобрания посетили образовательные учреждения сёл Авдон и Подымалово. Башкирские парламентарии проверяют готовность школ к переходу на бесплатное питание учащихся начальных классов.

Условия хранения продуктов, оборудование для приготовления пищи и даже то, как и в какой посуде подается готовое блюдо на столы. Система оценки качества школьных столовых расписана на нескольких листах. Задача – проверить, насколько готовы учебные заведения республики кормить детей бесплатно, получая за это субсидию от государства.

Я думаю, что это очень положительный шаг. Хорошее решение сделать бесплатное питание именно в начальных классах. Большая поддержка для семьи.

Лилия Кичигина, родительница

Речь идет о переходе на бесплатное питание учащихся начальных классов. С нового учебного года это смогут сделать те школы, техническая оснащенность которых позволяет обеспечивать детей горячими завтраками и обедом.

Основную задачу поставил Радий Фаритович, сказав, что первого сентября будущего учебного года все школы должны иметь техническую готовность, для того чтобы обеспечить детей начальных классов, но и в целом, наверное, школы горячим питанием.

Раиль Асадуллин, председатель комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан

Уфимский район в вопросе организации бесплатного питания к новому учебному году подготовился заранее. Еще в 2019-м администрация муниципалитета выделила более 18 миллионов рублей на приобретение оборудования для столовых. А с сегодняшнего дня завезена и новая брендированная посуда.

В Уфимском районе, я считаю, что 100-процентная готовность по переходу на бесплатное питание уже есть. Охват питанием на данный момент более 80 процентов. С первого по четвертый класс 100-процентно дети питаются.

Рамиль Шафиков, директор Уфимского комбината детского питания

Решение Президента России о том, что все учащиеся начальных классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием, вызвало немало дискуссий. Но родители однозначно такую инициативу поддержали. А вот некоторые первоклашки об этом слышат впервые. Но, несмотря на юный возраст, зрело размышляют о семейном бюджете, радуясь, что родители смогут сэкономить.

Башкирскими парламентариями и депутатами местных советов проверены около 2000 школ республики. Практически все уже сегодня готовы обеспечивать детей горячим питанием на бесплатной основе. Однако остаются ещё учебные заведения, где необходимо подтянуть качество предоставляемых услуг. Где-то обновить оборудование, а где-то поработать над дизайном столовых.