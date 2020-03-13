В Башкирии школьники будут есть из брендированной посуды

Школьники Уфимского района будут есть из брендированной посуды. Сегодня депутаты Госсобрания посетили образовательные учреждения сёл Авдон и Подымалово. Башкирские парламентарии проверяют готовность школ к переходу на бесплатное питание учащихся начальных классов.
Условия хранения продуктов, оборудование для приготовления пищи и даже то, как и в какой посуде подается готовое блюдо на столы. Система оценки качества школьных столовых расписана на нескольких листах. Задача – проверить, насколько готовы учебные заведения республики кормить детей бесплатно, получая за это субсидию от государства.
Речь идет о переходе на бесплатное питание учащихся начальных классов. С нового учебного года это смогут сделать те школы, техническая оснащенность которых позволяет обеспечивать детей горячими завтраками и обедом.
Уфимский район в вопросе организации бесплатного питания к новому учебному году подготовился заранее. Еще в 2019-м администрация муниципалитета выделила более 18 миллионов рублей на приобретение оборудования для столовых. А с сегодняшнего дня завезена и новая брендированная посуда.
Решение Президента России о том, что все учащиеся начальных классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием, вызвало немало дискуссий. Но родители однозначно такую инициативу поддержали. А вот некоторые первоклашки об этом слышат впервые. Но, несмотря на юный возраст, зрело размышляют о семейном бюджете, радуясь, что родители смогут сэкономить.
Башкирскими парламентариями и депутатами местных советов проверены около 2000 школ республики. Практически все уже сегодня готовы обеспечивать детей горячим питанием на бесплатной основе. Однако остаются ещё учебные заведения, где необходимо подтянуть качество предоставляемых услуг. Где-то обновить оборудование, а где-то поработать над дизайном столовых.