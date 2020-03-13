«Конкуренция выросла»: участники конного турнира «Терра Башкирия» готовятся к первому этапу

Новый сезон конноспортивного турнира «Терра Башкирия» стартует уже завтра. На первом этапе на старт выйдут жокеи Ишимбайского, Федоровского, Хайбуллинского и Буздякского районов. Участники уже прибывают на ипподром «Акбузат» и начинают последние приготовления к скачкам.

Как только лошади прибыли на ипподром «Акбузат», их ждет обязательная процедура – проверка номера чипа. Это делается для того, чтобы убедиться в том, что заявленные жеребцы не подмененные. Правила в новом сезоне «Терры Башкирии» ужесточаются. Теперь к скачкам будут допущены только лошади башкирской породы.

Все недочеты, которые были, по нашему мнению, мы исправили. Поэтому сезон 2020 года пройдет на более качественном уровне. Дамир Исеев, директор центра компетенции Республики Башкортостан по коневодству и конному спорту «Акбузат»

Из Федоровского района в этом году привезли 8 лошадей – все рабочие. Подготовка к новому сезону затянулась – дата старта переносилась. Отбор проводили не только по скоростным качествам, но и по поведению. Те, кто наиболее спокойно переносит дорогу и не боится людных мест, были в приоритете.

4 жокея с прошлого года поскачут, на тех лошадях. Надеемся выступить не хуже, чем в прошлом году, тогда мы попали в финал. Евгений Тарасюк, начальник Федоровской районной ветеринарной станции

Алмаз Уразов – один из героев прошлого сезона «Терры Башкирии». Сначала он на своем Урагане обскакал всех на районном старте, а затем выиграл этап. В финале не повезло со жребием. Поэтому в этом году хочет взять реванш.

В этом году даже на районом этапе будет сложнее, конкуренция выросла потому что. Коню 15 лет, он уже опытный. Алмаз Уразов, участник конноспортивного турнира «Терра Башкирия» /Федоровский район/

А вот Фаил Зайнагабдинов на турнире «Терра Башкирия» выступит впервые. В прошлом году решил поберечь молодого жеребца и получше подготовиться. Для Бурана эти соревнования первые в жизни, но опытный хозяин уверен в скакуне.

Азарт есть у него, по сторонам смотрит, знакомится, думаю, состоится он. Почти целый год готовились – это же интересно. Фаил Зайнагабдинов, участник конноспортивного турнира «Терра Башкирия» /Федоровский район/

После того, как лошади прибыли на ипподром, жокеи решили попробовать поляну, которая пока не в идеальном состоянии. Снега на ней уже нет, однако много луж. Организаторы уверяют: к завтрашнему старту все будет готово.

Сегодня поработали, завтра еще поработаем. Это даже зрелищнее будет с грязью. Весна есть весна, что поделаешь. Венер Ханнанов, начальник научно-производственного отдела центра компетенции по коневодству и конному спорту «Акбузат»