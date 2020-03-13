«Конкуренция выросла»: участники конного турнира «Терра Башкирия» готовятся к первому этапу

Новый сезон конноспортивного турнира «Терра Башкирия» стартует уже завтра. На первом этапе на старт выйдут жокеи Ишимбайского, Федоровского, Хайбуллинского и Буздякского районов. Участники уже прибывают на ипподром «Акбузат» и начинают последние приготовления к скачкам.
Как только лошади прибыли на ипподром «Акбузат», их ждет обязательная процедура – проверка номера чипа. Это делается для того, чтобы убедиться в том, что заявленные жеребцы не подмененные. Правила в новом сезоне «Терры Башкирии» ужесточаются. Теперь к скачкам будут допущены только лошади башкирской породы.
Из Федоровского района в этом году привезли 8 лошадей – все рабочие. Подготовка к новому сезону затянулась – дата старта переносилась. Отбор проводили не только по скоростным качествам, но и по поведению. Те, кто наиболее спокойно переносит дорогу и не боится людных мест, были в приоритете.
Алмаз Уразов – один из героев прошлого сезона «Терры Башкирии». Сначала он на своем Урагане обскакал всех на районном старте, а затем выиграл этап. В финале не повезло со жребием. Поэтому в этом году хочет взять реванш.
А вот Фаил Зайнагабдинов на турнире «Терра Башкирия» выступит впервые. В прошлом году решил поберечь молодого жеребца и получше подготовиться. Для Бурана эти соревнования первые в жизни, но опытный хозяин уверен в скакуне.
После того, как лошади прибыли на ипподром, жокеи решили попробовать поляну, которая пока не в идеальном состоянии. Снега на ней уже нет, однако много луж. Организаторы уверяют: к завтрашнему старту все будет готово.
Итак, первый этап нового сезона конноспортивного турнира «Терра Башкирия» пройдет завтра. Прямую трансляцию вы сможете увидеть на телеканале БСТ. Начало в 11:55.