В Башкирии ветеран войны отпраздновал 101-й день рождения

До дня Великой Победы осталось 56 дней. Телеканал БСТ продолжает рассказывать истории тех, кто приближал весну Победы, героически сражаясь в боях или в тылу. Сегодня в эфире мы расскажем о жизни Фаткелбаяна Галлямова, который несколько дней назад получил юбилейную медаль и отпраздновал свой 101-й день рождения.
Добрыми пожеланиями и подарками поздравили ветерана Фаткелбаяна Низаметдиновича. Мужчина отпраздновал 101-й день рождения и получил юбилейную медаль в честь 75-летия окончания войны. Ветеран признаётся: он счастлив и горд тем, что заслуги и вклад его поколения в Великую Победу не забыты.
Мужчину призвали в армию в 1939 году. В составе кавалерийского полка он охранял восточные врата Советского союза. В 1941 году его перебросили в Смоленск, где на тот момент уже шли ожесточённые сражения.
В декабре 41-го, после лечения в госпитале, Фаткелбаяна Галлямова направляют в город Пушкино Московской области. В новой должности помощника командира взвода он обучает новобранцев азам военного дела.
Лето 42-го года оставляет в живых лишь пять солдат из его роты, все остальные погибли в ожесточённых боях. Контуженного от взрыва мины Фаткелбаяна и его товарищей берут в плен и отправляют в Германию. Лишь в апреле 45-го их освободили американские солдаты. После окончания войны Фаткелбаян Низаметдинович участвовал в восстановлении Харьковской шахты и вернулся на Родину лишь в 1946. Год спустя женился. Воспитал и обеспечил шестерых детей.
Сейчас ветеран живёт с родной дочерью. Но, несмотря на пережитые травмы и то, что по годам фронтовик – сверстник нашей республики, он по-прежнему активен, занимается спортом и собирается на парад, посвященный 75-летию Победы.