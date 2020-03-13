В Башкирии ветеран войны отпраздновал 101-й день рождения

До дня Великой Победы осталось 56 дней. Телеканал БСТ продолжает рассказывать истории тех, кто приближал весну Победы, героически сражаясь в боях или в тылу. Сегодня в эфире мы расскажем о жизни Фаткелбаяна Галлямова, который несколько дней назад получил юбилейную медаль и отпраздновал свой 101-й день рождения.

Добрыми пожеланиями и подарками поздравили ветерана Фаткелбаяна Низаметдиновича. Мужчина отпраздновал 101-й день рождения и получил юбилейную медаль в честь 75-летия окончания войны. Ветеран признаётся: он счастлив и горд тем, что заслуги и вклад его поколения в Великую Победу не забыты.

Мужчину призвали в армию в 1939 году. В составе кавалерийского полка он охранял восточные врата Советского союза. В 1941 году его перебросили в Смоленск, где на тот момент уже шли ожесточённые сражения.

Наша рота охраняла штаб полка. Но немецкие десанты покою нам не давали, хоть мы и далеко от передовой были. В одном из сражений меня ранили в ногу. Отправили в полевой госпиталь, а затем в город Горький. Фаткелбаян Галлямов, ветеран Великой Отечественной войны

В декабре 41-го, после лечения в госпитале, Фаткелбаяна Галлямова направляют в город Пушкино Московской области. В новой должности помощника командира взвода он обучает новобранцев азам военного дела.

Учил новому оружию солдат. Потом снова в госпиталь попал. Когда выздоровел, назначили командиром военного расчёта и отправили на передовую линию. Фаткелбаян Галлямов, ветеран Великой Отечественной войны

Лето 42-го года оставляет в живых лишь пять солдат из его роты, все остальные погибли в ожесточённых боях. Контуженного от взрыва мины Фаткелбаяна и его товарищей берут в плен и отправляют в Германию. Лишь в апреле 45-го их освободили американские солдаты. После окончания войны Фаткелбаян Низаметдинович участвовал в восстановлении Харьковской шахты и вернулся на Родину лишь в 1946. Год спустя женился. Воспитал и обеспечил шестерых детей.