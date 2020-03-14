Миллиардер предложил закрыть границы России из-за коронавируса

Российский миллиардер и предприниматель Олег Дерипаска предложил срочно закрыть границы страны из-за распространения коронавируса. По его словам, полный карантин нужно вводить прямо сейчас, пока еще не поздно. Дерипаска считает, что потом это может привести к последствиям, куда более серьезным, чем распад СССР в 91 году.
Миллиардер пишет в Телеграме, что сейчас страна еще не готова к эпидемии. Но первое, что нужно сделать – «уже завтра закрыть все границы», объявить отмену всех массовых мероприятий и дать людям возможность провести дома 60 дней. Также Дерипаска призывает создать штаб и принять меры для обеспечения карантина.
Предприниматель уверен, что 60 дней достаточно для выявления заболевших. Но это минимальный срок. А если за это время будет ясна полная картина по количеству заболевших, обеспечению их лечением и ограничения контактирования с остальным население, то карантин будет эффективным.
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