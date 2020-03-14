Миллиардер предложил закрыть границы России из-за коронавируса

Российский миллиардер и предприниматель Олег Дерипаска предложил срочно закрыть границы страны из-за распространения коронавируса. По его словам, полный карантин нужно вводить прямо сейчас, пока еще не поздно. Дерипаска считает, что потом это может привести к последствиям, куда более серьезным, чем распад СССР в 91 году.

Миллиардер пишет в Телеграме, что сейчас страна еще не готова к эпидемии. Но первое, что нужно сделать – «уже завтра закрыть все границы», объявить отмену всех массовых мероприятий и дать людям возможность провести дома 60 дней. Также Дерипаска призывает создать штаб и принять меры для обеспечения карантина.

Люди массово игнорируют самые базовые меры предосторожности. Наша культура, стиль жизни, отношение к эпидемии не дают нам никакой альтернативы. Спуститесь в метро или зайдите в торговый центр - никто не носит маски. К сожалению, люди просто не понимают, что такое экспоненциальный рост числа инфицированных, который мы наблюдаем при таком заболевании Олег Дерипаска

Предприниматель уверен, что 60 дней достаточно для выявления заболевших. Но это минимальный срок. А если за это время будет ясна полная картина по количеству заболевших, обеспечению их лечением и ограничения контактирования с остальным население, то карантин будет эффективным.