В Башкирии завершились двухдневные поиски пропавших детей

В Уфе почти два дня искали пропавших ребят. 10-летний Артем Иванов и 12-летний Озгюр Ямакаев пропали 12 марта. В ориентировках указывалась отличительная черта одного из мальчиков – у Артема врожденный дефект зрения.

Сообщалось, что дети могут быть в торговых центрах и магазинах. Сотрудников ТЦ и покупателей просили проявить бдительность. К счастью, вчера ребят нашли.