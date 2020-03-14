В Башкирии завершились двухдневные поиски пропавших детей

В Уфе почти два дня искали пропавших ребят. 10-летний Артем Иванов и 12-летний Озгюр Ямакаев пропали 12 марта. В ориентировках указывалась отличительная черта одного из мальчиков – у Артема врожденный дефект зрения.
Сообщалось, что дети могут быть в торговых центрах и магазинах. Сотрудников ТЦ и покупателей просили проявить бдительность. К счастью, вчера ребят нашли.
Информация о завершении поисков появилась уже почти к полуночи. Известно, что мальчики живы, но причины пропажи не сообщаются. Волонтеры благодарят всех за помощь в поисках.