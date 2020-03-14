В пятницу 13 в Башкирии произошла страшная авария

Пятница 13 для кого-то стала, действительно, несчастливым днем. В Башкирии за сутки 8 человек получили травмы после ДТП. Одно из них закончилось поездкой на скорой.

В Дюртюлинском районе на 10 километре дороги Дюртюли – Нефтекамск столкнулись два автомобиля: «Лада Приора» и «Мазда». Произошло это как раз на перекрестке. Машины просто разлетелись по разным сторонам дороги.

За рулем отечественной машины был 55-летний местный житель, а за рулем иномарки – 33-летний уфимец. В итоге, после прибытия спецслужб 55-летнего мужчину увезли в больницу с переломами. Оба водителя живы.