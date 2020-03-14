«А если бы на людей?»: В Башкирии снежные глыбы с 9 этажа скидывали на тротуар

Дело произошло в Стерлитамаке. Местная жительница засняла на телефон, как проходит чистка крыши девятиэтажного дома на улице Артема. На кадрах видно, что крупные снежные массы летят сверху на тротуар во дворе и едва не на стекла машин.
Один из работников УК скидывал снег с крыши, а второй ходил внизу и смотрел, куда падает снежная масса. Когда у наблюдающего спросили, а что, если бы на людей упало, он ответил, что не успел «оттуда подойти, а они уже начали бросать». И бросали, как показано на видео, на тротуар, ведущий от подъезда.
Снежные глыбы попали и на припаркованные рядом машины. На одну из них снег упал прямо в область капота и немного задел лобовое стекло. Никаких объяснений работник УК жителям не дал.
Фото: Скринщот видео
Видео: Видео очевидца