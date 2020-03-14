В Уфе студент представился газовиком и обокрал пенсионерку

В Советском районе Уфы лжегазовик обокрал пенсионерку 86 лет. Молодой человек представился сотрудником газовой службы и беспрепятственно прошел в квартиру. Он сообщил, что хочет проверить исправность оборудования.

Пройдя в жилое помещение, молодой человек начал ходить по квартире – так он «проверял» газовые приборы. И в какой-то момент лжегазовику удалось вытащить из шкафа 14 тысяч рублей. После этого подозреваемый ушел.

Пенсионерка чуть позже решила проверить наличие денег в «тайнике», но не обнаружила их. Сразу после этого женщина обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов нашли преступника.

Им оказался 17-летний студент одного из колледжей. Выяснилось, что он и правда имеет отношение к газовым службам. Парень подрабатывал в организации по установке газоанализаторов.

Возможно, навыки тех лет помогли ему профессионально запутать бабушку. Как выяснилось, молодой человек был ранее судим за аналогичное преступление по ст.158 УК РФ. В настоящее время возбуждено уголовное дело, по признакам преступления предусмотренного ст. 158 УК РФ. Пресс-служба МВД по РБ