В Башкирию поступили 40 новеньких автобусов

В Башкирию прибыли 40 новеньких автобусов. Фото опубликовал на своей странице Радий Хабиров. Глава Башкирии пишет, что прибыла пока только первая партия в этом году.

Автобусы будут обслуживать межмуниципальные маршруты. И первым делом транспорт отправляется по тем направлениям, которые сегодня наиболее востребованы. Среди них Раевка, Чекмагуш, Ишимбай, Стерлитамак, Давлеканово, Благовещенск и Архангельское.

Всего мы запланировали в 2020 году приобрести 527 автобусов большой и средней вместимости. По мере поступления будем укомплектовывать новыми автобусами и другие маршруты. По нашему техзаданию производитель для удобства пассажиров добавил в комплектацию верхние полки для багажа и индивидуальное освещение над каждым сиденьем. Радий Хабиров