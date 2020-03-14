В Башкирию поступили 40 новеньких автобусов

В Башкирию прибыли 40 новеньких автобусов. Фото опубликовал на своей странице Радий Хабиров. Глава Башкирии пишет, что прибыла пока только первая партия в этом году.
Автобусы будут обслуживать межмуниципальные маршруты. И первым делом транспорт отправляется по тем направлениям, которые сегодня наиболее востребованы. Среди них Раевка, Чекмагуш, Ишимбай, Стерлитамак, Давлеканово, Благовещенск и Архангельское.
Возможность безналичного расчета за проезд в новых автобусах тоже предусмотрена. Как сообщает глава региона, все автобусы оснащены терминалами. Так что в любом из них можно будет расплатиться транспортной картой «Алга».