В Башкирии начальник почтового отделения похищала деньги из кассы

В Башкирии бывший начальник потового отделения в Учалах похитила деньги из кассы. Кроме того, она еще и растрачивала вверенное имущество. В отношении женщины возбудили два уголовных дела.

Следствие города Учалы выявило, что бывший начальник почтового отделения похитила из кассы 148 тысяч рублей. В течение около 10 месяцев женщина выдавала товары, реализуемые в отделении почты, жителям города «в долг». Но когда горожане приносили ей деньги, женщина забирала их себе.

В итоге женщина смогла похитить приличную суму – более 300 тысяч рублей. Во время проверки производственно-финансовой деятельности недостача была обнаружена, а управление ФСБ по Башкирии установило факты присвоения и растраты вверенного имущества. Сейчас следователи занимаются допросом свидетелей, проверяют документацию и устанавливают точную сумму, похищенную бывшим начальником почтового отделения.