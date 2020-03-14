Все рейсы в Вену и Гоа из Уфы отменили по решению госорганов

Рейсы из Уфы в Вену и на Гоа, запланированные на 17 марта – 31 мая отменены. Об этом сообщается на сайте аэропорта Уфы. Также приостановлены рейсы в Милан и Берлин, соответственно, и в обратную сторону тоже.

Сообщается, что решение об отмене рейсов принято Министерством транспорта РФ. Информация также размещается на сайтах авиакомпаний Utair, Azur Air, Royal Flight. Дополнительных рейсов, по информации пресс-службы аэропорта Уфы, до 31 мая точно можно не ждать.

Стоимость билета можно вернуть в полном объеме. Для этого нужно обратиться к своему туроператору. Если же билеты куплены в приложении, то нужно отменить заказ.