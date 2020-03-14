В Уфе грабитель вывернул руку женщине, чтобы заполучить сумку

В Орджоникидзевском районе Уфы грабитель выхватил у женщины сумку. Она сопротивлялась, но мужчина вывернул ей руку. Преступника поймали уже через 15 минут.

Рано утром 69-летняя женщина шла по улице на работу. На проспекте Октября к ней сзади подбежал мужчина. Он начал выхватывать сумку, но женщина не готова была расстаться со своей собственностью.

Однако преступник вывернул местной жительнице руку и убежал. Из сумки мужчина похитил телефон и 20 тысяч рублей. Свидетели происшествия позвонили в полицию.

Через 15 минут мужчину задержали инспекторы ГИБДД на Российской улице и доставили в отдел полиции. Преступник признался в содеянном, все ценности у него были изъяты. Сумку тоже нашли.