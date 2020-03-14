«Тупой гребаный вирус!»: Тетя Конора Макгрегора умерла от коронавируса

В инстаграме боец Конор Макгрегор объявил о смерти своей тети Энн Мур. Она скончалась из-за коронавируса. Произошло это, по словам ирландца, несколько дней назад.
В тот день, когда он получил печальную новость, Конор находился в студии Дублина со своей семьей. Ему позвонили и сообщили о смерти тети Энн Мур. Позвонили прямо перед эфиром, когда боец уже сидел в кресле ток-шоу.
Кроме того, Макгрегор призвал людей соблюдать правила гигиены. Он напоминает о необходимости мыть руки. Потому что прикосновения к собственному лицу – это то, что мы в любом случае будем делать.
Фото: аккаунт Конора Макгрегора