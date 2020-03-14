«Тупой гребаный вирус!»: Тетя Конора Макгрегора умерла от коронавируса

Я всегда соблюдаю гигиену рук, но недостаточно. Люди мне часто говорят: «Мне не нужно фото с вами, просто позвольте пожать вам руку». И я разрешаю, потому что это более эффектно, чем фото. Но это слишком небрежно.

Конор Макгрегор