В Уфе лошадь сбежала с ипподрома перед финишем

В Уфе лошадь скинула жокея и покинула ипподром. Это произошло сегодня на скачках конноспортивного турнира «Терра Башкирия». Об этом сообщил Артур Валеев, замруководителя Агентства печати и СМИ Башкирии, на странице в соцсети.

Лошадь Ишимбайского района прямо перед самим финишем решали свернуть направо. Бросив наездника у ограждения, конь помчался через город. Туристический эксперт Башкирии Артур Идельбаев на своей странице в сосецти шутит, что лошадь поскакала домой, в Ишимбайский район.

Сообщается, что лошадь нашли. Она жива, не пострадала. Коня вернули на ипподром.

Фото: скриншот видео