Начальная цена – один рубль: памятник архитектуры в Уфе выставят на торги

По факту пожара на ул. Аксакова, 48 прошло совещание, сообщили в администрации Уфы. После обхода решено было ограничить доступ к зданию. Также обговорено решение об устранении опасных конструкций дома.

Уже начата подготовка усадьбы Бухартовских к продаже на торгах. Установлена и начальная цена – 1 рубль. Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы запросило ценовую политику стоимости проектов.

Следует отметить, что данный квартал не осваивается и земельные участки для строительства под коммерческую застройку не предоставлялись. Пресс-служба администрации Уфы

В администрации сообщается, что в декабре прошлого года была создана рабочая группа. Она курировала вопрос сохранения исторического облика Уфы. В состав группы вошли депутаты Горсовета, представители администрации Уфы и профильных ведомств.