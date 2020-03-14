Начальная цена – один рубль: памятник архитектуры в Уфе выставят на торги

По факту пожара на ул. Аксакова, 48 прошло совещание, сообщили в администрации Уфы. После обхода решено было ограничить доступ к зданию. Также обговорено решение об устранении опасных конструкций дома.
Уже начата подготовка усадьбы Бухартовских к продаже на торгах. Установлена и начальная цена – 1 рубль. Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы запросило ценовую политику стоимости проектов.
В администрации сообщается, что в декабре прошлого года была создана рабочая группа. Она курировала вопрос сохранения исторического облика Уфы. В состав группы вошли депутаты Горсовета, представители администрации Уфы и профильных ведомств.
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