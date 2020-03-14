В Башкирии мужчина заблудился по пути в аэропорт и застрял в снегу

В Уфимском районе Башкирии заблудился 23-летний мужчина. Сообщение о просьбе помочь поступило сегодня. В Госкомитете по ЧС Башкирии сообщается, что молодой человек очень напугался.

Известно, что мужчина ехал в сторону аэропорта, ориентируясь по навигатору. Но он завел водителя не в ту сторону. В итоге мужчина свернул с трассы на проселочную дорогу, где автомобиль и застрял в снегу.

Мужчина не растерялся и обратился по номеру 112, отправив свои координаты. Спасатели нашли водителя в СНТ Березовка, вытянули автомобиль из снега и проводили мужчину до самой трассы. После происшествия молодой человек направился обратно, в сторону дома.