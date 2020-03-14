«Мы понимаем, что это все серьёзно»: Радий Хабиров провел оперативный штаб по недопущению коронавируса
Радий Хабиров просел сегодня
оперативный штаб по недопущению распространения в Башкирии коронавируса. Об этом
глава республики рассказал на своей странице. Также сообщается, что Башкирия
готова на все 100%.
Да, пишет Радий Хабиров, пока
больных вирусом в республике нет. Но исключать, что они могут появиться в
дальнейшем, не стоит. Для профилактики в регионе будут приняты особые меры.
Обещаю твёрдо, мы будем
максимально открыто и правдиво информировать жителей республики о любых
новостях, связанных с вирусом. С понедельника увеличим количество операторов на
круглосуточной «горячей линии», которую организовал Минздрав РБ (8 (347)
286-58-27). Кроме этого, Минздрав РБ будет ежедневно проводить брифинги и
предоставлять всю достоверную информацию.
Радий Хабиров
Начата подготовка
разветвленной сети лечения больных в случае появления. Все массовые мероприятия
будут ограничены, как и выезды за рубеж и регионы страны. Будет уделено особое
внимание работе со СМИ и лидерами общественного мнения.
Паниковать и волноваться
причин нет. Мы готовы на 100% диагностировать все случаи заболеваний. Ситуация
- под жестким круглосуточным контролем. Прошу прощения за возможные неудобства
при организации профилактических мер. Но в этом случае мы предпочитаем быть
уверенными, что не допустим угрозы распространения у нас довольно тяжёлой
болезни.