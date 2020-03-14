«Мы понимаем, что это все серьёзно»: Радий Хабиров провел оперативный штаб по недопущению коронавируса

Паниковать и волноваться причин нет. Мы готовы на 100% диагностировать все случаи заболеваний. Ситуация - под жестким круглосуточным контролем. Прошу прощения за возможные неудобства при организации профилактических мер. Но в этом случае мы предпочитаем быть уверенными, что не допустим угрозы распространения у нас довольно тяжёлой болезни.

Радий Хабиров