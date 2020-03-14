В Башкирии еще двое госпитализированы с симптомами коронавируса

Ни одного заболевшего нет, но не исключено, что они могут появиться. Об этом заявил Радий Хабиров по итогам заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса. По словам Главы, в республике готовится разветвленная сеть лечения больных, ограничиваются массовые мероприятия.
Для служащих устанавливается запрет на выезд за рубеж. Между тем, еще два человека госпитализированы с подозрением на коронавирус. Двух жителей Кумертау, вернувшихся из Италии, разместили в боксах городской инфекционной больницы. Медики ждут результатов анализов.
Отметим, что раньше биоматериал доставлялся в новосибирскую лабораторию «Вектор», то теперь все центры гигиены и эпидемиологии обеспечены тест-системами. И сейчас анализ проводятся непосредственно в Уфе. Работает круглосуточная горячая линия: +7 (347) 286 58 27.