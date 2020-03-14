В Уфе возле сгоревшей усадьбы Бухартовских прошли одиночные пикеты

В Уфе пожар серьезно повредил памятник архитектуры 19 века: сегодня ночью горел дом Бухартовских. Огонь возник, предположительно, на чердаке здания. В доме уже давно никто не живет.

Его признали аварийным и расселили еще в 2018. Постройка перешла в собственность города и всё это время пустовала, если не считать бездомных обитателей памятника архитектуры. Активисты Архзащиты и неравнодушные горожане даже проводили субботники. Сейчас принято решение ограничить доступ к объекту и демонтировать элементы, которые после пожара теперь несут опасность здоровью и жизни людей. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Сегодня возле здания прошли одиночные пикеты. Три года назад дом был взят под госохрану как объект культурного наследия. В 2018 его жильцов расселили. В июле того же года администрация Уфы уже получала предостережение от Управления по госохране объектов культурного наследия о неудовлетворительном состоянии дома. Активисты архзащиты предупреждали, что здание может постигнуть такая судьба, как уже многие в городе памятники архитектуры.

От активистов общественного движения Архзащита Уфы поступали обращения с просьбой консервации объекта. Нам приходили ответы о том, что якобы усадьба Бухартовских была передана и поставлена на вневедомственную охрану, но тем не менее никакой охраны не было, и мы, думаю, по этому факту будем еще разбираться.

Эльза Маулимшина, член Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества