В Уфе возле сгоревшей усадьбы Бухартовских прошли одиночные пикеты

От активистов общественного движения Архзащита Уфы поступали обращения с просьбой консервации объекта. Нам приходили ответы о том, что якобы усадьба Бухартовских была передана и поставлена на вневедомственную охрану, но тем не менее никакой охраны не было, и мы, думаю, по этому факту будем еще разбираться.

Эльза Маулимшина, член Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества