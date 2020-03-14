В Большом театре Москвы показали оперу «Аттила» в постановке Ильдара Абдразакова

Вернулись на сцену столичного Большого театра спустя 65 лет. В Москве при полном аншлаге представили оперу «Аттила» Джузеппе Верди в постановке Ильдара Абдразакова. Для народного артиста Башкортостана это первый режиссёрский опыт.

Невероятные костюмы, сказочные декорации, оркестр и неповторимые голоса солистов Башкирского театра оперы и балета. Искушённые московские зрители затаив дыхание стараются не пропустить ни одного действия, происходящего на главной сцене России. «Аттила» Верди в постановке Абдразакова покоряет с первых секунд. В последний раз башкирские артисты выступали на сцене Большого с оперой «Салават Юлаев» в 1955 году.

Для труппы нашего театра это одна из самых высоких почестей. Огромная честь – выступать на самой прославленной сцене нашей страны. Это и признание со стороны нашего культурного сообщества роли, значения и высокого мастерства артистов из Башкортостана. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ильдар Абдразаков неслучайно выбрал оперу «Аттила» своей дебютной режиссерской работой. «Ла Скала», «Метрополитен-опера» и другие мировые сцены – в разных постановках он исполнил её порядка 150 раз. Но сейчас зрителей впечатлили не только голоса, но и костюмы артистов. Несмотря на кажущуюся громоздкость, ткани очень легкие и комфортные. Работу художника оценил и сам постановщик.

Этот художник будет работать у нас. Главный художник Театра оперы и балета Иван Складчиков. Он работает буквально второй или третий месяц. Конечно, традиции продолжатся, и они будут только усиливаться. И мы ещё не только оперу, но и балет привезём сюда. Ильдар Абдразаков, народный артист Республики Башкортостан, режиссёр-постановщик оперы «Аттила»

Пожалуй, больше остальных за дебютную работу Ильдара Абдразакова переживал его родной брат Аскар. И хотя их взгляды вряд ли пересекались во время выступления – исполнитель главной роли буквально жил своим образом на сцене – худрук Башкирского театра оперы и балета после спектакля назвал главные причины его успеха.

Самое главное – это стиль Верде, это потрясающие костюмы, это великолепный хор. Прекрасный оркестр и, конечно же, дирижёр. И для меня это очень важно как для художественного руководителя – показать всё самое лучшее, что есть в Башкирии и в классической музыке нашей республики. Аскар Абдразаков, художественный руководитель Государственного театра оперы и балета Республики Башкортостан

Ильдар не только замечательный певец, но и певец-актёр, то, к чему в своё время стремился Шаляпин. Поэтому, мне кажется, режиссура – это часть его нутра, часть его профессии. Он замечательно ощущает пространство сцены. Василий Ефимов, солист московского театра «Геликон-опера»