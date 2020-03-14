В Большом театре Москвы показали оперу «Аттила» в постановке Ильдара Абдразакова

Вернулись на сцену столичного Большого театра спустя 65 лет. В Москве при полном аншлаге представили оперу «Аттила» Джузеппе Верди в постановке Ильдара Абдразакова. Для народного артиста Башкортостана это первый режиссёрский опыт.
Невероятные костюмы, сказочные декорации, оркестр и неповторимые голоса солистов Башкирского театра оперы и балета. Искушённые московские зрители затаив дыхание стараются не пропустить ни одного действия, происходящего на главной сцене России. «Аттила» Верди в постановке Абдразакова покоряет с первых секунд. В последний раз башкирские артисты выступали на сцене Большого с оперой «Салават Юлаев» в 1955 году.
Ильдар Абдразаков неслучайно выбрал оперу «Аттила» своей дебютной режиссерской работой. «Ла Скала», «Метрополитен-опера» и другие мировые сцены – в разных постановках он исполнил её порядка 150 раз. Но сейчас зрителей впечатлили не только голоса, но и костюмы артистов. Несмотря на кажущуюся громоздкость, ткани очень легкие и комфортные. Работу художника оценил и сам постановщик.
Пожалуй, больше остальных за дебютную работу Ильдара Абдразакова переживал его родной брат Аскар. И хотя их взгляды вряд ли пересекались во время выступления – исполнитель главной роли буквально жил своим образом на сцене – худрук Башкирского театра оперы и балета после спектакля назвал главные причины его успеха.
В этот вечер Большой театр стал местом встречи тех, кто проявляет искренний интерес к жизни, богатой культуре и творческому потенциалу Башкортостана, в том числе тех, кто родился и вырос в республике. В октябре прошлого года на новой сцене Башкирский государственный театр оперы и балета представил московским зрителям оперу «Фауст». И судя по реакции зрителей, они хотят смотреть башкирские оперы в Москве гораздо чаще.