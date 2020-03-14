Автопарк «Башавтотранса» пополнился 40 новыми автобусами малого класса

40 новых автобусов малого класса получил сегодня «Башавтотранс». Ключи вручал руководитель Госкомтранса республики Тимур Мухаметьянов. Церемония прошла на территории Южного автовокзала в Уфе, откуда машины уже отправились выполнять первые рейсы.

Водитель Фарит Булатов за 32-летнюю карьеру в Салаватском АТП «Башавтотранса» не в первый раз получает ключи от нового автобуса. Но признается, что сегодняшняя церемония его вдохновляет. «Форд» отвечает всем требованиям, его оценят пассажиры, но важнее – планомерная поддержка со стороны республики.

Всего на территории Южного автовокзала вручили 40 ключей от автобусов малого класса. Они распределены по междугородним маршрутам: из Уфы в Раевку, Давлеканово, Чекмагуш, Ишимбай, Благовещенск, Архангельское и Стерлитамак. Каждая машина оборудована системой ГЛОНАСС, мягкими креслами с ремнями безопасности, тахографами и кондиционером. В этом году планируется закупить около 500 автобусов.