«Хочется, чтобы город был красивым»: Уфу начали отмывать от грязи

Вывезли 4,5 тысячи кубометров мусора. Сегодня в Уфе прошли субботники по санитарной очистке города. Несмотря на то, что снег еще не конца растаял, на улицах уже образовалась грязь.
Особое внимание было уделено дороге Уфа – аэропорт. Здесь в течение дня работали 11 бригад. Рабочие очищали края проезжей части, собирали мусор, а спецтехника отмывала отбойники. Причем с первого раза щетка не могла взять толстый слой грязи. Поэтому приходилось проходить второй раз.
Наводили порядок на улицах и дворах города. Вместе с работниками служб ЖКХ на субботник вышли и сотрудники администраций городских районов, учреждений образования, культуры, здравоохранения и частных организаций. Они собирали мусор, ворошили снег и очищали от наледи пешеходные зоны. На борьбу за чистоту вышли более 14 тысяч человек.