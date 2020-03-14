«Хочется, чтобы город был красивым»: Уфу начали отмывать от грязи

Вывезли 4,5 тысячи кубометров мусора. Сегодня в Уфе прошли субботники по санитарной очистке города. Несмотря на то, что снег еще не конца растаял, на улицах уже образовалась грязь.

Особое внимание было уделено дороге Уфа – аэропорт. Здесь в течение дня работали 11 бригад. Рабочие очищали края проезжей части, собирали мусор, а спецтехника отмывала отбойники. Причем с первого раза щетка не могла взять толстый слой грязи. Поэтому приходилось проходить второй раз.

Дорога поделена на сектора. Сегодня и завтра работы по очистке прибордюрной части ведутся в усиленном режиме. Погодные условия такие, что снег постепенно сходит, и, конечно, всем хочется, чтобы город был красивым, эстетичным. Поэтому дорожные службы, коммунальные службы введут работу по очистке вверенных им территорий. Рената Салахова, начальник отдела пресс-службы информационно-аналитического управления администрации г. Уфы

Наводили порядок на улицах и дворах города. Вместе с работниками служб ЖКХ на субботник вышли и сотрудники администраций городских районов, учреждений образования, культуры, здравоохранения и частных организаций. Они собирали мусор, ворошили снег и очищали от наледи пешеходные зоны. На борьбу за чистоту вышли более 14 тысяч человек.