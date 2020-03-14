«Неистовый башкирин»: директор лимонария Уфы рассказала о боевом пути отца-ветерана

До дня Великой Победы осталось 55 дней. Герой нашего следующего репортажа – ветеран войны Валей Садыков. Прошло уже больше 20 лет, как он ушел из жизни, но плоды его труда до сих пор живы.

Кавалер Ордена Красной звезды, обладатель медали «За отвагу» стоял у истоков основания в Уфе Парка лесоводов и лично высаживал первые деревья. О заслугах не только боевых, но и гражданских корреспонденту телеканала БСТ рассказали его дети.

Его китель никогда не рвался под тяжестью наград. Не потому, что было мало – носил только самые дорогие, боевые. Валей Садыков на фронт ушел уже кадровым офицером. Всю войну прошел в качестве кавалериста. Про таких, как он, говорят: настоящий ветеран. Уже больше 20 лет его нет в живых, но дети до сих пор хранят в доме мемориальный уголок, посвященный отцу.

Валей Садыков писал сразу на трех алфавитах: в арабской графике, на латинице и кириллице. Сказалось то, что учился ветеран в переходный для башкирской письменности период.

У него не было папы. Писал он своей маме Фариге: как она там, чтобы посылки много не присылала, что там можно покушать. «Монпансье» не надо много присылать. Фарида Садыкова, дочь ветерана Великой Отечественной войны

До войны он был конюхом в колхозе, обожал верховую езду. В жестоких боях не раз проявлял отвагу, за что получил от товарищей прозвище «неистовый башкирин».

Отец рассказывал. Мы, говорит, ночью едем бомбить аэродром, ж/д, казармы, склады. А днем уходим в лес и там дотемна скрываемся. На лошадях, тачанки были, обоз, брички. Баязит Садыков, сын ветерана Великой Отечественной войны

Спустя несколько лет после войны Валей Садыков службу оставил. Работал председателем в колхозе, однако едва не попал за решетку. В неурожайный год распорядился выдать каждому работающему по миске зерна. По доносу это было расценено как разбазаривание имущества. От тюрьмы спасли боевые заслуги. С должности сняли, пришлось осваивать другую специальность.

Всю дальнейшую жизнь он посвятил лесному хозяйству. Кстати, первых медвежат для вольера в Парке лесоводов Валей Садыков растил у себя дома.

Одного медвежонка звали Капа, возле Каповой пещеры нашли, другого – Нугуш, в районе Нугушского водохранилища его нашли. Владимир Буткарёв, директор музея леса

Капа и Нугуш – прародители тех самых косолапых, которые живут там сейчас. И именно Валей Садыков стоял у истоков создания самого лесопарка.

В 1969 году обком КПСС поставил задачу выстроить в Уфе аллею к открытию аэропорта. Выполнять задачу лесникам приходилось в непростых зимних условиях, работая вручную. Причем высаживали не маленькие саженцы, а крупномеры. Самое активное участие в этом деле принимал и ветеран Великой Отечественной войны Валей Садыков.