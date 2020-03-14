В Уфе прошел полуфинал детского чемпионата KidSkills

В столице Башкортостана прошел полуфинал детского чемпионата KidSkills – соревнование провели на базе детского сада № 32. Всего же из 100 дошкольников во второй этап прошли 36 детей. Сегодня 12 команд выявляли сильнейших в компетенциях робототехники, кулинарии, парикмахерском деле и в изготовлении прототипов.

Дети за несколько минут нашинковали фрукты и перемешали все в блендере. В кулинарной компетенции на соревнованиях KidSkills юные поварята готовили смузи и канапе. Ингредиенты и идеи сервировки стола у всех разные, а вот время ограниченное. У каждого члена команды детского сада № 78 своя задача. Пока один нарезает фрукты, другие украшают уже готовый коктейль. Работа отлажена до мелочей.

В компетенции робототехники дети выполняют задания в два этапа. На первом собирают конструктор, а затем программируют датчики на планшете. Воспитанники детсада №37 в селе Нагаево прошли отбор и в полуфинале справились с заданием.

В перерывах – зарядка под музыку. Так юные участники отдыхают во время соревнований. На взрослом чемпионате WorldSkills такого не увидишь, но для малышей делают исключение. Всего же дети соревновались в четырех компетенциях. Свои навыки показали и в парикмахерском деле, собрав прическу из косичек. Также будущие инженеры создавали конструкции при помощи 3D-ручки. Площадкой для соревнований стал детский сад № 32.