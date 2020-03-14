«Это будет разумно»: плей-офф КХЛ могут приостановить из-за коронавируса

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги по-прежнему под угрозой. Различные источники сообщают, что из-за пандемии коронавируса розыгрыш чемпионата будет как минимум приостановлен. Сегодня стало известно, что финский «Йокерит» прекратил свое участие в плей-офф.

Национальный финский чемпионат также был отменен. Напомним, что первые матчи серии «Салават Юлаев» – «Ак Барс» в Казани пройдут без зрителей. Что касается игр в столице Башкортостана, окончательно ситуация прояснится в начале следующей недели.

Я был на первой игре «Динамо» со «Спартаком», которая прошла без болельщиков. Ну это, конечно, ужасающее зрелище. Для самих команд, мне кажется, это очень плохо. Если лига решит приостановить плей-офф, это будет достаточно разумно, потому что без болельщиков в хоккей играть нельзя.

Денис Казанский, спортивный комментатор