Вице-премьер Ирек Сагитов извинился за оскорбление депутата Оксаны Савченко

Вице-премьер Правительства Башкирии Ирек Сагитов извинился перед Оксаной Савченко за оскорбления. Ранее высокопоставленный чиновник нагрубил восьмикратной олимпийской чемпионке из-за ее внешнего вида. Депутат Госсобрания рассказала об инциденте журналистам.
По словам Савченко, Сагитов приехал с проверкой в новый бассейн в Инорсе, которым она руководит, и жестко крикнул на нее фразой "Задницу свою подними и подойди ко мне!". Чемпионка по плаванию посчитала, что так разговаривать с людьми нельзя, и написала об этом пост в социальных сетях. Суть конфликта оказалась в следующем.
Савченко рассказала: Сагитова не устроил ее внешний вид. Чемпионка была на работе в джинсах и толстовке. Вечером выяснилось, что вице-премьер извинился перед депутатом за свои слова.