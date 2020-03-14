Вице-премьер Ирек Сагитов извинился за оскорбление депутата Оксаны Савченко

Вице-премьер Правительства Башкирии Ирек Сагитов извинился перед Оксаной Савченко за оскорбления. Ранее высокопоставленный чиновник нагрубил восьмикратной олимпийской чемпионке из-за ее внешнего вида. Депутат Госсобрания рассказала об инциденте журналистам. 

По словам Савченко, Сагитов приехал с проверкой в новый бассейн в Инорсе, которым она руководит, и жестко крикнул на нее фразой "Задницу свою подними и подойди ко мне!". Чемпионка по плаванию посчитала, что так разговаривать с людьми нельзя, и написала об этом пост в социальных сетях. Суть конфликта оказалась в следующем.

Савченко рассказала: Сагитова не устроил ее внешний вид. Чемпионка была на работе в джинсах и толстовке. Вечером выяснилось, что вице-премьер извинился перед депутатом за свои слова. 

Мы с ним поговорили. Извинился. Я понимаю человека… полковник, эмоциональный, многое в жизни прошел, но, я так думаю, сделал все-таки выводы, что эмоции в политике и когда работаешь с людьми, неприемлемы. Извинения приняла

Оксана Савченко, депутат Госсобрания РБ