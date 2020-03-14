Вице-премьер Ирек Сагитов извинился за оскорбление депутата Оксаны Савченко

По словам Савченко, Сагитов приехал с проверкой в новый бассейн в Инорсе, которым она руководит, и жестко крикнул на нее фразой "Задницу свою подними и подойди ко мне!". Чемпионка по плаванию посчитала, что так разговаривать с людьми нельзя, и написала об этом пост в социальных сетях. Суть конфликта оказалась в следующем.