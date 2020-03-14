Сбежавшая лошадь и новые правила: в Уфе прошел первый этап нового сезона «Терра Башкирия»

На скачках в Уфе лошадь скинула жокея и убежала в город. Перед самым финишем участница турнира «Терра Башкирия» свернула и через бензоколонку помчалась в город. Добавим, что беглянка прискакала последней.

Сегодня на ипподроме «Акбузат» стартовал первый этап нового сезона конноспортивного турнира. Сильнейшего выявляли 4 района: Ишимбайский, Федоровский, Буздякский и Хайбуллинский. За ходом соревнований следил корреспондент телеканала БСТ.

Конноспортивный турнир «Терра Башкирия» еще с прошлого года приучил зрителей к неожиданным поворотам. Порой самые юные жокеи-любители не оставляли шансов опытным соперникам. Вот и на первом этапе нового сезона не обошлось без сюрпризов. В скачке Хайбуллинского района первым пришел Айгиз Тазетдинов. У молодого жокея есть свой секрет победы.

Нынешняя «Терра Башкирия» претерпела изменения. На смену прошлогодней лояльности пришли строгие правила. Теперь допускаются лошади башкирской породы и местные рабочие. Иные если и участвуют, то вне зачёта. Как это было в скачке Буздякского района – из шести четыре вне зачёта.

Но все же прогресс есть. В этом году из Хайбуллинского района привезли 9 лошадей – в два раза больше, чем на прошлой «Терре». Рассчитывают на улучшение и в Федоровском районе. К тому же многие жокеи-любители принимают участие во второй раз. Уже опытные соперники устраивают настоящее зрелище.

Первым финалистом нового сезона «Терры Башкирии» стал жокей из Ишимбайского района. Ахмет Булатов в первой финальной скачке на последних метрах вырвал победу у своего товарища Марата Садрисламова, а во второй, пересев на более слабую лошадь, сумел показать четвертый результат.