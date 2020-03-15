Стало известно, какие продукты подорожали в Башкирии

В феврале этого года в Республике подорожали некоторые продукты. Больше всего цены поднялись на плодоовощную продукцию. В целом товары и услуги подорожали на 0,4 %.
В период с января по февраль 2020 года цены на продукты выросли на 0,8 %. Если сравнивать с февралем прошлого года, то видно, что показатель вырос на 1,5 %. Больше всего цены увеличились на плодоовощную продукцию.
Например, огурцы и чеснок подорожали на 13,8-21,8 %. Свекла и капуста – на 3,9-10,5 %. Картошка подорожала на 2,6 %. А такие продукты, как репчатый лук, морковь, помидоры, лимоны, груши, бананы, виноград, яблоки и бананы, подорожали на 1,8-10,2 %.
Значительно поднялись цены и на алкогольную продукцию. Водка подорожала на 3,4 %. Коньяк – на 0,9 %. Что касается пива, шампанского и вина, то на них цена поднялась на 1,5-2,9 %.