Стало известно, какие продукты подорожали в Башкирии

В феврале этого года в Республике подорожали некоторые продукты. Больше всего цены поднялись на плодоовощную продукцию. В целом товары и услуги подорожали на 0,4 %.

В период с января по февраль 2020 года цены на продукты выросли на 0,8 %. Если сравнивать с февралем прошлого года, то видно, что показатель вырос на 1,5 %. Больше всего цены увеличились на плодоовощную продукцию.